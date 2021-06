Altersarmut : In Flensburg und Kiel leben die ärmsten Senioren Westdeutschlands

150.000 Seniorenhaushalte in Schleswig-Holstein haben monatlich weniger als 1600 Euro zur Verfügung. In fast allen Punkten liegen die Senioren im Norden unter dem Bundesschnitt.

Kiel | In Schleswig-Holstein leben die Senioren mit dem geringsten Durchschnittsvermögen Westdeutschlands. 41.408 Euro besitzen die Flensburger Senioren im Schnitt. Auch auf Platz zwei landet eine schleswig-holsteinische Stadt. In Kiel haben die über 60-Jährigen 41.853 Euro im Schnitt an Vermögen. Bundesweit liegen zwar noch vierzig Kreise oder kreisfreie...

