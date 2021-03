Im Vergleich zu 2019 : Weniger Insolvenzen in Hamburg und Schleswig-Holstein

Da eine Insolvenz in vielen Fällen nicht angezeigt werden musste, sank auch die Zahl der Firmenpleiten im jahr 2020.

Kiel/ Hamburg | Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. So haben in Schleswig-Holstein 32 Prozent weniger Unternehmen als 2019 Insolvenz angemeldet. An den Amtsgerichten gingen insgesamt 534 Anträge ein, wie das Statistikamt Nord gestern mitteilte. In Hamburg wurden 561 Unternehmensinsolvenzen gezählt. Das entspricht...

