Tanken in SH : Herbstferien: Spritpreise in Schleswig-Holstein auf Rekordhoch

Warum an Schleswig-Holsteins Zapfsäulen gerade jetzt alles zusammenkommt – und wie man noch ein paar Cent bei Benzin und Diesel sparen kann.

Kiel | Wer am Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit oder ins Wochenende an Tankstellen in Schleswig-Holstein keine Rekordpreise zahlen wollte, musste Glück haben. Immerhin für Kiel (Diesel ab 1,469 Euro) und Itzehoe (1,449) spuckten Spritpreisportale wie clever-tanken.de oder tanke-guenstig.de noch an einzelnen Stationen Diesel unter 1,50 Euro aus. Weiterl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.