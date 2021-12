Nebenkosten für Mieten in SH : Heizkosten für Neumieter in Neumünster und Flensburg am höchsten

Auf dem Mietwohnungsmarkt in Schleswig-Holstein verzeichnen Neumünster mit 1,25 Euro pro Quadratmeter und Flensburg mit 1,22 Euro die höchsten Heizkosten-Steigerungen bei Neuvermietung.

Kiel / Köln | Die Wohnnebenkosten, also Heizung, Wasser und Strom, aber auch Müllgebühren, Straßenreinigung, Grünschnitt und manches mehr haben in vielen Städten und Kreisen bereits 30 bis 40 Prozent im Vergleich zur eigentlichen Nettokaltmieter erreicht. Diese Quote nannte gestern Michael Voigtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Weiterles...

