Tarifstreit im Kfz-Handwerk : Hamburger Beschäftigte können Geld in Freizeit umwandeln – mehr Geld in SH

Es ist eine bundesweit einmalige Einigung: Beschäftigte im Hamburger Kfz-Handwerk können Lohn in bis zu vier freie Tage umtauschen.

Hamburg / Kiel | Bis zu vier freie Tage mehr im Jahr. Das ist für Beschäftigte im Hamburger Kfz-Gewerbe nun möglich. Damit ist nun auch in der Hansestadt der Tarifkonflikt in der Branche beigelegt. In dem neuen Vertrag ist verankert, dass Beschäftigte Teile ihres Entgelts dazu einsetzen dürfen, um maximal vier weitere freie Tage im Jahr zu erhalten. Vereinbarkei...

