Hausbau im Norden : Günstiges Dithmarschen, teures Lübeck: Das kostet Bauland in SH

Die Preise für baureifes Land im Norden schwanken enorm. Im Schnitt sind sie aber im Vergleich zu 2019 gefallen.

Kiel | Wer in Schleswig-Holstein ein Haus bauen möchte, muss erstmal ein Fleckchen Erde für sich finden. Dabei kann es sich lohnen, auch einmal über die Kreisgrenzen hinweg zu schauen. Weiterlesen: Marcus Kopplin: Warum 1000 Sylter auf eine freie KLM-Wohnung warten So ist baureifes Land in Dithmarschen am günstigsten. Hier werden im Schnitt lediglich 6...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.