Landwirtschaft in SH : Grünkohlernte startet: Aktuell bis zu vier Euro pro Kilo

Das Wetter in diesem Jahr war gut für den Grünkohl. Besonders in der kalten Jahreszeit wird er gern gegessen.

Rendsburg | Die Grünkohlernte kann in diesem Jahr ein Erfolg werden. Mit warmen Phasen und ausreichend Niederschlägen habe der Kohl gut wachsen können. Das teilte die Landwirtschaftskammer am Dienstag mit. Das Kilogramm frischer Grünkohl ab Hof kostet derzeit zwischen zwei und vier Euro. Vor allem zu Weihnachten sei der Kohl eine beliebte Beilage im Norden, so...

