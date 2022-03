Erneuerbare Energie in SH : Grünes Gas aus Angola für LNG-Terminal in Brunsbüttel

Wasserstoff aus Wind und Sonne aus Afrika könnte die Energie für die geplante Flüssiggas-Anlage im Hafen von Brunsbüttel liefern. Ein Quickborner Unternehmer knüpft die Kontakte.

Quickborn / Luanda | Ganz gleich, ob es um Flüssiggas (LNG) aus Fracking-Verfahren in Afrika oder Nordamerika, um importierten grünen Wasserstoff oder Ammoniak geht: Der Quickborner Unternehmer Stefan Liebing, Chef des Beratungsunternehmens Conjuncta, will die künftig notwendigen Energiemengen für das geplante Terminal in Schleswig-Holstein jetzt sichern. Weiterlesen: ...

