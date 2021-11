Umfrage des Tages : Gehen Sie am Black Friday auf Schnäppchenjagd?

Der Black Friday wirbt auch für 2021 mit günstigen Intervall-Angeboten. Regt dies bei Ihnen die Konsumlust an oder empfinden Sie die Aktion lediglich als Masche, Ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen? Stimmen Sie ab!

Avatar_shz von shz.de

23. November 2021, 06:00 Uhr

Flensburg | Mit günstigen Angeboten, zeitlich begrenzten Deals und Mengenrabatten entfacht der Black Friday jedes Jahr die Konsumlust und lässt die Umsätze explodieren. So ganz ehrlich ist die Preisgestaltung an dem Tage oder der Woche davor gewiss nicht immer.

Weiterlesen: Vermeintliche Schnäppchen – So tricksen Amazon und Co. beim Black Friday

Insbesondere seit der Angst vor Lieferengpässen und Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist die Versuchung wohl größer denn je, unter dem Deckmantel der Schnäppchenjagd den eigenen Konsum zu steigern. Neben etwaigen Glückgefühlen für Schnäppchenjäger freut sich natürlich die Händler, die allein an den Aktionstagen 1,2 Milliarden Euro umsetzen.

Auch interessant: Eile geboten – Diese Weihnachtsgeschenke könnten knapp werden

Wir wollen heute von Ihnen folgendes wissen. Gehen sich am Black Friday bzw. in der Black-Friday-Woche auf Schnäppchenjagd? Lassen Sie es da von Angeboten verführen oder gehen Sie lieber bedarfsorientiert einkaufen? Oder vermischen Sie beides und kaufen Dinge, die Sie ohnehin lange haben wollten, einfach in der Aktionswoche (in diesem Fall wählen Sie bitte den Pfeil nach oben). Bitte stimmen Sie ab!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.