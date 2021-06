Sieger des StartUp-Camp : Fünf junge Teams aus dem Norden dürfen in den USA weiter an Ideen arbeiten

Mit ihren Ideen von nachhaltigem Fischfang bis zur besseren Nutzung von Solar- und Windstrom überzeugten die Teams.

Kiel | Das Silicon Valley in den USA gilt aus Brutstätte für herausragende Ideen und Innovationen aus dem Technologie-Bereich. Auch in Schleswig-Holstein blüht der Erfindergeist. Das haben zehn junge Firmen beim diesjährigen StartUp-Camp bewiesen. Fünf Firmen von 19 jungen Gründern konnten mit ihren Ideen überzeugen und dürfen eine kleine Delegation im He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.