Flugzeugbauer in SH : Boeing baut in Henstedt-Ulzburg für 30 Millionen Euro

Der Flugzeugbauer will in der Stadt ein Logistikzentrum aufbauen. Bis 2022 soll das Lager entstehen.

Henstedt-Ulzburg | Henstedt-Ulzburg ist in das Visier des US-Flugzeugbauers Boeing geraten. Hier soll ein neues Logistikzentrum entstehen. Dafür investiert das Unternehmen eigenen Angaben nach etwa 30 Millionen Euro. Die Pläne sind schon weit fortgeschritten. So sollen auf einem 34.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Nähe der A7 mehr als 15300 Quadratmeter Lage...

