Energiewende in SH : Flüssiggas-Terminal Brunsbüttel: Bernd Buchholz verlangt LNG-Garantie für 20 Jahre

Das macht das Genehmigungsverfahren für das LNG-Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel so kompliziert.

Brunsbüttel / Kiel | Für das am Hafen- und Industriestandort Brunsbüttel geplante Import-Terminal für flüssiges Erdgas, kurz LNG, hängt die Investitionsentscheidung vor allem an der Auslastung der künftigen Anlagen. Das erklärte der Kieler Wirtschaftsminister Bernd Buchholz bei den „Brunsbütteler Industriegesprächen light“, die am Dienstagabend erstmals nach zweijähriger ...

