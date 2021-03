Statistikamt Nord : Fast jeder Zehnte in Schleswig-Holstein lebt mit Sozialleistungen

Am höchsten war der Anteil mit knapp 16 Prozent in Flensburg, Neumünster und Kiel. Lübeck stand bei gut 14 Prozent.

Kiel | Beim Bezug von Sozialleistungen gibt es in Schleswig-Holstein große regionale Unterschiede. Wie das Statistikamt Nord am Donnerstag berichtete, lebten Ende 2019 im Land 262.000 Menschen und damit 9 Prozent der Bevölkerung ganz oder teilweise von solchen Hilfen. Am höchsten war der Anteil mit jeweils knapp 16 Prozent in Flensburg, Neumünster und Kiel. ...

