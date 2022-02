Energie in Schleswig-Holstein : Stadtwerke in SH: Erdgas an der Börse binnen Stunden fünf bis zehn Prozent teuer

Energieversorger in Schleswig-Holstein befürchten angesichts des sich zuspitzenden Ukraine-Konflikts weiter steigende Preise an der Gasbörse.

Kiel / Flensburg | Die aktuelle politische Entwicklung im Russland-Ukraine-Konflikt führt zu weiteren Preiserhöhungen an der Gasbörse. „So ist der Großhandelspreis am heutigen Tag innerhalb weniger Stunden um fünf bis zehn Prozent angestiegen“, erklärte Kiels Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster am Dienstag. Weiterlesen: Wann liefern Stadtwerke in SH den Strom klimaneu...

