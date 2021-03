Elektroautos im Norden : In Schleswig-Holstein und Hamburg werden immer mehr Stromer zugelassen

Über 450 Prozent mehr Elektroautos seit 2019 fahren auf den Straßen im Norden. Stromer liegen im Trend.

Kiel/ Hamburg | 21.737 Elektroautos sind auf den Straßen Schleswig-Holsteins und Hamburgs unterwegs. Im Vergleich zu den Benzinern (1817353) klingt das wenig, aber in keinem Segment ist die Zahl der Neuzulassungen in den letzten zwei Jahren so extrem gestiegen. Zum 1. Januar 2019 rollten nämlich nur 3902 Stromer über die Straßen im Norden – eine Steigerung von etw...

