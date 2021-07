Landwirtschaft in SH : Ein Blick in den Blekendorfer Kuhstall: Zwischen Innovation, Tierwohl und Kapital

Immer mehr Menschen wollen, dass Tiere artgerecht gehalten werden – aber wie geht das eigentlich?

Blekendorf | Zuerst guckt die Kuh nur. Dann steckt das Tier mit der Nummer 79259 den Kopf in einen blauen Trog und säuft. Und Ole Lamp weiß genau, wie viel Wasser in der Kuh verschwindet. Der Fachbereichsleiter Rinderhaltung am Lehr- und Versuchszentrum (LVZ) Futterkamp der Landwirtschaftskammer in Blekendorf (Kreis Plön) steht neben dem Tier und sagt: „Wir können...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.