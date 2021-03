Von der Nordsee nach Bayern : Letzter Trassenabschnitt für die Stromautobahn Suedlink festgelegt

Der grobe Verlauf der Trasse stehe fest – eines der zentralen Energiewende-Projekte sei nun einen großen Schritt weiter.

Bonn | Eines der größten Projekte der Energiewende in Deutschland ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die Bundesnetzagentur hat für die Stromleitung Suedlink am Freitag den noch fehlenden Trassenabschnitt in Niedersachsen festgelegt. Der grobe Verlauf des Suedlink steht jetzt fest. Damit bringen wir eines der zentralen Projekte der Energiewende auf ...

