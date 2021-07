608.000 Übernachtungsgäste : SH-Tourismus: Auch der Mai 2021 war gezeichnet von Corona

Die Corona-Pandemie beeinflusst die Tourismusbilanz in Schleswig-Holstein weiter beträchtlich.

Flensburg | Im Mai kamen in den größeren Unterkünften und auf Campingplätzen 608.000 Übernachtungsgäste an und damit 50,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch berichtete. Die Zahl der Übernachtungen wuchs um 85,2 Prozent auf 2,82 Millionen. In den ersten fünf Monaten des Jahres zusammen sank die Zahl der Gäste um 38,5 Proze...

