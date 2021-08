Baulandpreise 2020 : Grundstücke in SH günstiger als im Bundesdurchschnitt

Der bundesweite Durchschnitt lag im Jahr 2020 durchschnittlich bei 199 Euro pro Quadratmeter und damit so hoch wie noch nie. Die höchsten Preise werden in Hamburg veranschlagt.

Kiel/Wiesbaden | Die Preise für Bauland lagen im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein unter dem Bundesschnitt. Rund 118 Euro mussten Käufer im Schnitt pro Quadratmeter baureifes Land zahlen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Grundlage der bundesweit gesammelten Kaufverträge berichtete. Deutschlandweit lag der Durchschnitt bei 199 Euro und damit so hoc...

