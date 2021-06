„Die Wirtschaft im Norden“ : Bauen und Wohnen in SH – Expertenrunde im Livestream

Die Frage „Ist das Wohnen noch bezahlbar“ oder „Wie sehen Häuser und Wohnungen in der Zukunft aus“ werden ebenso diskutiert wie die zukünftige Verordnung bei Neubauten. Los geht es am 9. Juni um 12.30 Uhr auf shz.de.

Büdelsdorf | Die neueste Ausgabe unserer Sonderreihe „Die Wirtschaft im Norden“ ist gerade erschienen. Schwerpunkte dieser Ausgabe sind die Themen „Bauen und Wohnen im Lande“ sowie „Entsorgung“ und Recycling. Auch geht es um die besondere Architektur in den verschiedenen Landesteilen. Podiumsdiskussion live auf shz.de In einer Podiumsdiskussion geht es am ko...

