Auch dank Corona-Lockerungen : Mehr neue Betriebe in SH gegründet

Kiel | Im ersten Halbjahr 2021 sind in Schleswig-Holstein 2160 Betriebe gegründet worden. Das sind 23 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. In den Monaten April bis Juni erreichte die Zahl der Betriebsgründungen mit 986 Gewerbeanmeldungen den höchsten Wert für ein zweites Quartal seit 2016. Auc...

