timebook aus Kiel : App für digitales Buchen und informieren und analoge Veranstaltungen

Neben den Kiel Marketing nutzt auch die Eckernförder Bucht das Angebot. Hier können Veranstaltungen gesucht und direkt gebucht werden. Zudem gibt es einen Messenger.

Kiel | Was kann man rund um Kiel alles erleben? Diese Frage führt meist zur Online-Suche auf verschiedenen Seiten mit verschiedenen Angeboten. Dann noch die Abstimmung mit Freunden und das Buchen von Tickets. All dies findet meist digital auf mehreren Plattformen statt. Idee aus Kiel Das Kieler Startup „timebook“ verbindet all dies in einer einzigen Ap...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.