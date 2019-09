„Wir müssen weiter Bäume pflanzen“

Nachhaltiger Waldumbau und das Potenzial von Holz als Roh- und Baustoff – was die Waldbesitzer von Politik und Gesellschaft erwarten

Avatar_shz von Wolfgang Blumenthal

26. September 2019, 13:54 Uhr

Kiel/Berlin | Der nationale Waldgipfel von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin wurde gestern mit Spannung beobachtet, auch vom Schleswig-Holsteinischen Waldbesitzerverband. Der Verband vertritt nach eignen Angaben rund 13 000 Waldbesitzer im nördlichen Bundesland, die mehr als die Hälfte des Waldes in Schleswig-Holstein bewirtschaften. Mit dem Verbandsgeschäftsführer Jens Fickendey-Engels sprach unser Redaktionsmitglied Wolfgang Blumenthal über das Ausmaß der Schäden des Waldes im Norden und über einen Ausblick auf dessen Zukunft.



Herr Fickendey-Engels, angesichts Klimastresses für den Wald und des Borkenkäferbefalls hatte ihr Verband bereits im Frühjahr von der „größten forstlichen Katastrophe der letzten Jahrzehnte“ gesprochen. Nun hat es in Schleswig-Holstein doch kräftiger geregnet – können sich die Wälder nicht auch noch erholen?

Jens-Fickendey-Engels: Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen in Deutschland hatten wir in diesem Sommer überhaupt Niederschläge. Diese waren aber im Land unterschiedlich verteilt und leider auch nicht anhaltend und haben nur die oberen Bodenschichten erreicht. Wir haben aber noch immer ein enormes Niederschlagsdefizit. In den mittleren und auch den tieferen Schichten, die für die Bäume entscheidend sind, herrscht nach wie vor extreme Trockenheit. Leider werden sich daher viele Bäume und auch ganze Bestände nicht mehr erholen. Einige Bäume sind abgestorben oder nachhaltig geschädigt. Geschwächte Bäume werden auch zum leichten Ziel von Krankheiten und Schädlingen. Wir hoffen aber trotzdem auf anhaltende Niederschläge, um die Defizite auch in tieferen Bodenschichten auszugleichen.



Kritische Beobachter behaupten, jahrzehntelang habe man in der Waldwirtschaft auf Monokulturen gesetzt und dieser Katastrophe eher Vorschub geleistet.

Solche Behauptungen sind für unsere Verhältnisse in Schleswig-Holstein vorsätzlich falsch und verhöhnen und verspotten die geschädigten Waldbesitzer. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Waldbesitzer den Waldumbau hin zu noch widerstandsfähigeren Mischwäldern mit großer Kraft immer weiter vorangetrieben. Schleswig-Holstein hat unter den Bundesländern mit rund 65 Prozent schon den zweithöchsten Laubwaldanteil. Dieser ist auch in jedem der vergangenen Jahrzehnte noch um je 5 Prozentpunkte gestiegen.

Der Begriff der Monokulturen führt zudem in die Irre. Auch ein reiner Buchenbestand ist in diesem Sinne eine Monokultur. Zu unserem Erschrecken sehen wir in diesem Jahr auch besonders bei den Buchen große Schäden. Der Klimawandel und die steigenden Temperaturen haben zur Ausbreitung bisher unbekannter Schädlinge und Erreger geführt. Zum Beispiel ist die bei uns bisher bedeutende heimische Baumart Esche in den letzten Jahren schon vollständig wegen des Eschentriebsterbens abgestorben. Bei Umtriebszeiten von über 100 Jahren bei den meisten Baumarten benötigt der Waldumbau Zeit. Wer vor diesem Hintergrund bei den Schäden auf irgendwelche Monokulturen verweist, macht sich über die Waldbesitzer lustig, die durch die Klimaschäden gerade um ihre Existenz fürchten.



Wenn die Schadenssituation doch zunächst unumkehrbar ist, welche Hilfen in welchem Umfang erwartet der Schleswig-Holsteinische Waldbesitzerverband vom 800 Millionen Euro schweren Klöckner-Plan zur Rettung des Waldes?

Uns geht es nicht darum, nach kurzfristigen Mitteln oder finanziellen Hilfen zu schreien. Natürlich benötigt der Wald Hilfe für die durch den Klimawandel ausgelösten Schäden. Benötigt werden Hilfen zur Räumung der Schadflächen und zur Wiederaufforstung. Die Ungerechtigkeit besteht aber vor allem darin, dass Wald- und Forstwirtschaft der einzige Wirtschaftsbereich sind, der mit jährlich rund 127 Millionen Tonnen CO2- Bindung und Ersatzleistung rund 14 Prozent des CO2- Ausstoßes in Deutschland senkt und gleichzeitig der Wald die Hauptlast des Klimawandels erleidet. Warum erhalten die Waldbesitzer nichts für ihre Klimaleistungen? Hier muss angesetzt werden. Weiter benötigen wir Rahmenbedingungen, die es möglich machen, den Wald mit allen seinen Funktionen für die nächsten Generationen zu erhalten.

Die Herausforderungen des Klimawandels benötigen ideologiefreie Antworten, welche Baumarten wir zukünftig pflanzen können und wie wir den Wald wirkungsvoll vor neu auftretenden Erregern und Krankheiten schützen können. Wir brauchen zudem einen klaren Vorrang für die Verwendung von heimischem Holz als klimafreundlichen Roh- und Baustoff.



Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert, Fördermittel aus Steuergeldern für Waldbesitzer zu vergeben, die ihre Flächen vor allem am Nutzen für Umwelt und Klimaschutz ausrichten ...

Eine künstliche Differenzierung zwischen gutem und schlechtem Wald ist fachlicher Unsinn. Die Waldbewirtschaftung in Deutschland ist nachhaltig, und nachhaltige Waldbewirtschaftung ist auch „bio“. Wenn ein anderes Bild gezeichnet wird, ist dies unverantwortlich. Alle wissenschaftlichen Studien zeigen, dass die CO2-Speicherleistung von dauerhaft nicht genutzten Wäldern deutlich geringer ist als bei einer nachhaltigen Nutzung. Die naturnahe Waldbewirtschaftung in Schleswig-Holstein beinhaltet Umweltschutz, Klimaschutz und die Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffs Holz. Mit der Nutzung von Holz als Baustoff werden klimaschädliche Baustoffe ersetzt und vermieden. Diese Substitution trägt wesentlich zur CO2-Vermeidung bei. Im Baustoff Holz wird das CO2 dauerhaft gespeichert. Wer auf die Nutzung unserer Wälder in Deutschland verzichten will, muss die Frage beantworten, aus welchen Teilen der Welt der Rohstoff Holz zukünftig kommen soll.



Das politische Ziel hierzulande ist, den Waldanteil des waldärmsten Bundeslandes von 11 auf 12 Prozent zu erhöhen. Waldbau ist eine Mehrgenerationenaufgabe – was muss also passieren, damit schnell der Boden dafür bereitet wird?

Die Bereitschaft, den Waldanteil in Schleswig-Holstein zu erhöhen, ist riesig. Wenn Politik und Gesellschaft das Ziel ernst nehmen, müssen kurzfristig Mittel und auch geeignete Flächen gefunden werden. Auch hier geht es darum, sinnvolle Lösungen zu finden. Es geht auch nicht darum, irgendjemandem Flächen wegzunehmen. Nicht akzeptabel ist es aber, die Leistungen des Waldes kleinzureden. Bundesweit liegt der Waldanteil bei rund 30 Prozent. Schleswig-Holstein hat hier einen enormen Nachholbedarf.



Noch einmal zum aktuell nun doch eher feuchten Klima im Norden und damit dann zu etwas Positivem: Schleswig-Holstein soll im Bundesvergleich noch am glimpflichsten davon gekommen sein. Gute Chancen also, dass die lichte Kronendichte in unseren Wäldern bald wieder zusammenwächst?

Um im Bild zu bleiben – einfach zusammenwachsen wird das Kronendach so leider nicht. Trotzdem müssen und die Waldbesitzer angesichts der schwierigen Situation nach vorne blicken und weiter Bäume pflanzen.