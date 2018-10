Kommentar : Wir brauchen keine digitalen Hilfssheriffs

Denunzianten-Apps und Online-Pranger sind auf dem Vormarsch. Was soll das eigentlich?

von Karolina Meyer-Schilf

21. Oktober 2018, 13:12 Uhr

Denunzieren scheint wieder salonfähig zu werden: Ständig soll man neuerdings jemanden verpetzen. Wenn ein Lehrer in der Schule linke Meinungen äußert, soll man der AfD Bescheid geben. Wenn einer falsch parkt, gibt es eine App zum Petzen samt Online-Pranger. Und wem der Fahrstil eines anderen nicht gefällt, findet auch hier gleich ein öffentliches Ohr für Beschwerden.

Der AfD-Pranger wurde, das ist die gute Nachricht, gleich gekapert. Von Leuten, die verstanden haben, was dahintersteht, und das Ganze mit Humor ausbremsen. Ein paar Unbelehrbare wird es dennoch geben, die zu Hause nach der Schule ihre Kinder aushorchen und danach der rechtspopulistischen Partei brav Meldung machen.

Die Falschparker-Apps jedoch haben wirklich enormen Zulauf. Über 1000 Meldungen kommen allein für Hamburg an einem Durchschnittstag zusammen. Früher hat man sich über den Rentner lustig gemacht, der den ganzen Tag mit den Ellbogen aufgestützt auf seiner Fensterbank lauerte und alles aufschrieb, was ihm nicht passte. Und heute? Läuft der kleine Denunziant mit seinem schicken Smartphone durch die City und fotografiert falsch geparkte Autos. Und kommt sich dabei wahrscheinlich nicht annähernd so borniert, unsolidarisch und asozial vor, wie er in Wahrheit ist.

Was sagt das über eine Gesellschaft aus, in der die Online-Pranger und Denunzianten-Apps so auf dem Vormarsch sind? Irgendjemand müsste den Nutzern solcher Apps mal sagen, dass wir Ordnungsämter, Polizei- und andere Behörden haben. Die machen das schon mit den Falschparkern und brauchen keine digitalen Hilfssherriffs. Die sollten ihr Smartphone lieber dafür nutzen, wofür es mal gedacht war: Katzenfotos auf Facebook teilen. Und ansonsten ihre Mitmenschen in Ruhe lassen.