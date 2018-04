Kieler Landeshaus : Wie Künstler vor 150 Jahren auf die Heimat blickten

Das Eutiner Ostholstein-Museum zeigt im Kieler Landeshaus eine Auswahl von Landschaftsgemälden.

von shz.de

03. April 2018, 08:14 Uhr

Kiel | Wer das Ostholstein-Museum in Eutin noch nicht kennt, könnte jetzt auf dem Umweg über das Landeshaus in Kiel gehörigen Augenhunger auf seine Kunstschätze bekommen. Mit einer Schau zahlreicher älterer und einiger jüngerer Landschaftsgemälde stellt sich das Museum derzeit im Rahmen der Reihe „Kulturland Schleswig-Holstein“ bis zum 25. April an der Förde vor.

Zwischen massigen alten Buchenstämmen wird der Blick des Betrachters auf einen Ausschnitt des Kellersees gelenkt sowie im Dickicht des Waldes auf ein rastendes Paar im Hintergrund. Ein reich verzierter Goldrahmen umfängt das Gemälde, das der Maler Hinrich Wrage um 1890 schuf. Er ist einer der bekanntesten Künstler jener Zeit, geboren vor exakt 175 Jahren am 12. März 1843 im Dörfchen Hitzhusen bei Bad Bramstedt. Wrage studierte nach einer Lehre als Porzellanmaler in Kiel an den Akademien von Düsseldorf, Weimar, München und Berlin, um 1879 in Bad Malente-Gremsmühlen eine Malschule zu begründen. Seine Bilder verhalfen nicht nur der ostholsteinischen Landschaft zu Berühmtheit, sondern beispielsweise auch der Insel Sylt.

Wie unpolitisch ist Landschaftsmalerei?

Hinrich Wrage, der 1912 in Gremsmühlen starb, ist mit etlichen Werken im 1889 gegründeten Ostholstein-Museum vertreten. Mit Friedrich Loos (1797-1890), Hinrich Steen (1849-1923), Paul Röder (1887-1962), Leonhard Boldt (1875-1963) oder Otto Lindemann (1884-1955) verfügt das Haus über eine umfangreiche Sammlung weiterer Maler mit überregionaler Akademieausbildung jener Zeit. Ihre Landschaftsdarstellungen stehen im Nachglanz der einstigen Residenzstadt Eutin und sie sind Teil des Museumsschatzes, zu dem auch Landschaften jüngerer Künstler zählen wie Michael Arp, Friedel Anderson oder Ulf Petermann.

Foto: Repro: Jens Rönnau (2)

Die Ausstellung, die von der Investitionsbank Schleswig-Holstein gefördert wird, könnte man als unpolitisch begreifen, sagte Landtagspräsident Klaus Schlie zur Eröffnung – doch das Gegenteil sei der Fall: „Gerade in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft sich immer stärker mit existenziellen Fragen beschäftigen muss – über den Umgang mit unseren natürlich Ressourcen etwa, oder der grundsätzlichen Frage danach, wie sich das Verhältnis der Menschen heute zur Natur und zu dem Raum gestaltet, den wir als ‚Heimat’ bezeichnen – gerade in solchen Zeiten ist es hilfreich, auf 150 Jahre Landschaftsmalerei zu schauen.“

Politisch waren diese Bilder des ausgehenden 19. Jahrhunderts aber auch in ihrer Zeit: Betonten sie doch das Streben der Schleswig-Holsteiner nach einem nationalen Heimatbewusstsein. Wie zwiespältig das allerdings sein kann, ist besonders in der jüngsten Zeit auch wieder deutlich geworden. Da mutet es erfrischend an, dass eines der wunderbaren Regenbilder des Eutiners Michael Arp das Straßenpflaster von London zeigt.