Preisgewinn Weihnachtstüftelei : Wettbewerb für Familien: Wer baut die beste Kettenreaktion?

Beim Wettbewerb Weihnachtstüftelei können Familien in der Weihnachtszeit tolle Preise gewinnen.

Avatar_shz von Ina Reinhart

06. Dezember 2020, 15:58 Uhr

Flensburg | Weihnachtszeit ist Tüftelzeit. Wenn um die Feiertage die Familie Zeit miteinander hat, kann sie sie für ein gemeinsames Projekt nutzen. Die Weihnachtstüftelei des Flensburger Science Centers Phänomenta und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags hat schon eine lange Tradition. Diesmal geht es um ein aktuelles Thema: die Kettenreaktion. Doch dabei sollen kleine Viren, die die Welt durcheinanderbringen keine Rolle spielen.

Familien sollen vielmehr zu Hause eine möglichst lange, kreative und vielfältige Kettenreaktion aufbauen. Dabei sollen vor allem Dinge, die zu Hause vorhanden sind, genutzt werden.

Jeder kann mit mitmachen

Wenn die Kettenreaktion fertig aufgebaut und erprobt ist, soll sie per Video aufgenommen werden – das aber nicht geschnitten werden darf. Die technische Qualität fließst nicht in die Bewertung ein – also kann jeder, der ein Smartphone oder eine einfache Kamera besitzt, mitmachen. Auf dem Video soll nur die Kettenreaktion zu sehen sein und keine Personen.

Der Wettbewerb läuft bis nach den Feiertagen, die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder per Post bis zum 3. Januar mit einem Formular, das online unter www.phaenomenta-flensburg.de zum Download bereitsteht. Alle Teilnehmer bekommen dann am 4. Januar einen Link zugeschickt, über den sie bis zum 10. Januar ihr Video hochladen können.

Experten-Jury bewertet die Kettenreaktion

Eine Experten-Jury bewertet die Kettenreaktionen dann in den Kategorien Länge, Vielfalt, Gestaltung, technische und handwerkliche Umsetzung, Nachhaltigkeit und Originalität.

Wer am meisten Punkte erzielt kann sich auf den Hauptgewinn freuen: ein Besuch in Flensburg für vier Personen mit einer Übernachtung im Strandhotel Glücksburg, einem Rundflug über die Stadt und einem Besuch in der Phänomenta. Der zweite Hauptgewinn ist eine Kettenreaktion: die Kugelbahn Dynamic L2 + Crazy Machines von Fischertechnik. Auf die Drittplatzierten wartet der Programmier-Roboter Proxi vom Kosmos-Verlag.

Aber auch in den einzelnen Kategorien gibt es attraktive Preise zu gewinnen: Die Buchhandlung Liesegang stiftet Buchpakete rund um Upcycling und Nachhaltigkeit. Weiter gibt es Freikarten für die Arche Warder, den Barfusspark, den Hochseilgarten Eckernförde, den Tierpark Gettorf und den Westküstenpark St. Peter-Ording zu gewinnen. Und die Phänomenta spendiert noch experimentell gefüllte Überraschungs-Turnbeutel.

Für Fragen zum Wettbewerb steht die E-Mail-Adresse info@phanomenta.com zur Verfügung.