Segeberg : Wer stiehlt eine Küche? Polizei sucht Täter in Kaltenkirchen

Aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) haben Unbekannte eine komplette Küchenzeile gestohlen. Ein 50 Jahre alter Mann hatte die Einbauküche samt Elektrogeräten wegen Renovierungsarbeiten in seiner Wohnung im Keller zwischengelagert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Freitag bemerkte der Mann den Diebstahl, der in der Zeit nach dem 2. April passiert sein muss.

