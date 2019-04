Fahndung nach flüchtigem Stallhelfer : Wer kennt Pavel Bradnansky oder hat ihn gesehen?

Der Beschuldigte soll im südlichen Schleswig-Holstein fünf Einbrüche begangen haben.

von shz.de

12. April 2019, 14:07 Uhr

Herzogtum Lauenburg | Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, im südlichen Schleswig-Holstein fünf Wohnungseinbruchdiebstähle begangen zu haben, darüber hinaus weitere Wohnungseinbrüche und andere Straftaten der Eigentumskriminalität im gesamten Bundesgebiet. Er wird auch seitens verschiedener weiterer Staatsanwaltschaften in Deutschland gesucht.

Stellt sich als Stallhelfer vor

Durch die Ermittlungen ist bekannt, dass sich der Beschuldigte in der Regel als „Pavel“ auf größeren Pferdehöfen, Gestüten oder Bauernhöfen vorstellt und nach Arbeit als Pferdepfleger, Stallhelfer oder Kutscher fragt. Als Referenzen gibt er zumeist an, als Kutscher in Bayern und Österreich gearbeitet zu haben. Er vermeidet es jedoch, diesbezügliche Bescheinigungen oder seine Personalpapiere vorzuzeigen.

Bei den zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Fällen erhielt der Beschuldigte eine Anstellung auf Probe und in den meisten Fällen auch eine Unterkunft in der Nähe des jeweiligen Stalls oder direkt auf dem Hofgelände.

In der Folge waren dann – unmittelbar nach dem plötzlichen Verschwinden des Beschuldigten – Wohnungseinbrüche, Sachbeschädigungen und/oder Diebstähle zum Nachteil der jeweiligen Hofbetreiber oder deren Angestellten festzustellen.

Pavel Bradnansky kann wie folgt beschrieben werden:

54 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

kräftige Statur

schulterlanges, welliges graues Haar

trägt meistens einen ungepflegten sog. Dschingis-Khan-Bart

spricht Deutsch mit leichtem Akzent

Auffällig ist laut Zeugenaussagen auch ein brauner Lederhut (Cowboyhut), den der Beschuldigte ständig tragen soll.

Flüchtiger nutzte zwei Fahrzeuge

Von August 2018 bis kurz vor Weihnachten 2018 war der Gesuchte nachweislich mit einem silbernen NISSAN X-Trail mit dem tschechischen Kennzeichen „6P3 1220“ unterwegs. Seit Weihnachten 2018 dürfte er im Besitz eines silbergrauen VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen „RZ - IX 272“ sein.

Möglicherweise auf einem Hof in Norddeutschland

Derzeit ist der Aufenthaltsort des Beschuldigten unbekannt. Es ist möglich, dass er sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf einem Reiterhof in Norddeutschland aufhält. Die Kriminalpolizei bittet daher die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.

Wer Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Pavel Bradnansky machen kann, soll sich bitte umgehend mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung setzen oder den Polizeinotruf 110 wählen. Der Flüchtige sollte nicht auf die bestehende Fahndung angesprochen werden.