Winterquartier in SH : Weißstörche überwintern in Nordfriesland

Während viele Störche ihre Winterquartiere im Süden erreicht haben, genießen einige ihrer Artgenossen den Herbst in SH.

von Wolfgang Runge, dpa

18. November 2018, 11:58 Uhr

St. Peter-Ording | In St. Peter-Ording „klappert“ es laut und vernehmlich: Rund 50 Weißstörche haben darauf verzichtet, in ihre angestammten Winterquartiere im Süden zu fliegen. Stattdessen sammelten sie sich am äußersten Zipfel von Eiderstedt. „Weil ich sie füttere“, sagte Peter Marke vom Westküstenpark. Während des Sommers leben die großen Vögel über das ganze Land verteilt.

Marke füttert die Störche seit Jahren: Damals hätten einige Vögel beschlossen, die kalte Jahreszeit in Nordfriesland zu verbringen, statt zu einem strapaziösen und gefährlichen Flug über tausende Kilometer nach Afrika aufzubrechen. „Da sie im Winter in freier Natur nicht genügend Nahrung finden, müssen sie gefüttert werden“, sagte er.

Klimawandel setzt den Weißstörchen zu

„Das ist wie bei den Spatzen. Die müssen auch gefüttert werden, damit sie den Winter überstehen.“ Mittlerweile habe sich dieses Angebot „herumgesprochen“. Die Störche „haben entdeckt, wo sie leichter überwintern können“, sagte Marke. „Sonst würden sie wahrscheinlich sukzessive weiter fliegen, bis sie etwas fressbares finden.“ Spanische Müllkippen haben sich in den vergangenen Jahren bei den Weißstörchen zu einem beliebten Ziel entwickelt.

Statt in Afrika in einem großen Gebiet auf Futtersuche zu gehen, überwintern Tiere dort im Abfall. Dort finden sie auf engem Raum genügend Nahrung. Das ist weniger kräftezehrend und gefährlich als der traditionelle Flug nach Afrika. „Für Zugvögel wie den Weißstorch lauern auf ihrer Reise durch Länder und Kontinente viele Hindernisse“, heißt es beim Naturschutzbund Deutschland. Dazu gehört neben ungesicherten Stromleitungen und dem illegalen Abschuss unter anderem das Schwinden von Lebensräumen. „Auch der Klimawandel setzt unseren Weißstörchen zu. Da es immer trockener wird, fehlt es zunehmend an Nahrung“.