Am Sonntag : Weißer Ring wählt neue Landesvorsitzende für SH

Einzige Kandidatin: Manuela Söller-Winkler soll bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt werden.

von dpa

11. August 2018, 09:55 Uhr

Rendsburg | Zur Vorsitzenden der Opferhilfsorganisation Weißer Ring in Schleswig-Holstein soll am Sonnabend die frühere Innenstaatssekretärin Manuela Söller-Winkler gewählt werden. Dazu tritt in Rendsburg eine außerordentliche Mitgliederversammlung zusammen. Die 57-Jährige ist die einzige Kandidatin.

Der frühere Landesvorsitzende Uwe Döring war im Zuge der Affäre um Belästigungsvorwürfe gegen den früheren Leiter der Lübecker Außenstelle im März zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft führt noch sechs Ermittlungsverfahren.