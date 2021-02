Opferschutzverein zieht Bilanz : Weißer Ring: Fälle von Stalking nehmen in SH stark zu

Der Opferschutzverein spricht zudem von einer hohen Dunkelziffer beim Thema Stalking.

Avatar_shz von Wolfgang Blumenthal

16. Februar 2021, 19:54 Uhr

Rendsburg | Nach erlittenen Straftaten haben im vergangenen Jahr 1488 Menschen in Schleswig-Holstein Hilfe beim Opferschutzverein Weisser Ring gesucht. Das waren 20 Fälle weniger als 2019, teilte der Landesverband am Dienstag in seiner Jahresbilanz mit. Die größten Anteile hatten demnach Körperverletzungen mit 27 Prozent und Sexualdelikte mit 24 Prozent. Zu 70 Prozent wenden sich Frauen und Mädchen an den Weissen Ring.

Die Landesvorsitzende Manuela Söller-Winkler befürchtet, dass die Fälle häuslicher Gewalt durch die Corona-Krise mit sozialer Isolation und zunehmend wirtschaftlicher Belastung zunehmen werden.

App hilft bei der Dokumentation von Stalking

Stark zugenommen haben Stalkingfälle – von unter einem Prozent 2018 auf einen Anteil von elf Prozent zwei Jahre später. Da dieses Delikt außerordentlich schwer nachweisbar sei, geht der Weisse Ring von einer hohen Dunkelziffer aus.

Mit der App No Stalk könnten Betroffene Stalking in jeder Situation beweissicher dokumentieren. Das ermögliche der Polizei eine frühzeitige Intervention durch eine sogenannte Gefährderansprache und erleichtere die strafrechtliche Verfolgung der Tat.

Tipps gegen Corona-Betrugsmaschen

Bei der Prävention rückten Tipps gegen Corona-Betrugsmaschen in den Vordergrund. „Mit Corona haben Betrüger eine neue, besonders perfide Spielwiese für den Enkeltrick, für Adressenklau am Telefon, für unseriöse Internet-Angebote zum Beispiel für Online-Nachhilfe, für angeblichen Home-Office-Support oder für Abzocke mit angeblichen Corona-Gesundheitsprodukten bis hin zu ‚Impfstoff-Paketen‘ gefunden“, so Söller-Winkler.

Die 180 ehrenamtlichen Mitarbeiter im Norden leisteten 2020 rund 16.730 Stunden Opferarbeit. Der Weisse Ring finanziert seine Tätigkeit aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und testamentarischen Zuwendungen sowie aus Geldbußen, die Gerichte und Staatsanwaltschaften verhängen.