Tipps und Flohmarkttermine : Wein und Volldampf: Das können Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben

Für einen genüsslichen Sommerausflug ist das mit Demonstranten, Politikern und Polizisten gefütterte Hamburg an diesem Wochenende keine Option. Wie gut für die Hanseaten und die wahren Nordlichter, dass Schleswig-Holstein genügend Ausweichfläche bietet, um ganz unpolitisch und gefahrlos den Himmel anzustarren. Das kann man von Freitag bis Sonntag unterhalb der dünnen Wolken erleben.

G20? Lieber dampf ich!

Die Dampflokomotive aus dem Süden kommt wegen G20 zwar nun doch nicht zum Dampf Rundum an den Flensburger Hafen geschnaubt. Trotzdem hat Europas größtes Dampfspektakel drei Tage lang „Technik zum Anfassen“ zu bieten. Bei dem zweijährigen Treffen dabei sind Dampfschiffe, Dampfboote und Landmaschinen, Live-Musik, die beeindruckende Auslaufparade und ein großes Feuerwerk zum Abschluss (Programm). Der historische Salondampfer „Alexandra“, das wohl markantestes lokale Übrigbleibsel aus der Dampf-Epoche, bläst an diesem Wochenende sogar alle zwei Stunden zur Abfahrt. Das einzigartige Dampfer-Wettrennen startet am 7. Juli um 19 Uhr.

Datum: 7. bis 9. Juli 2017

Ort: Altstadt und Hafen

Gut schlägt Böse: Karl-May-Spiele mit Old Surehand

Schwupsdiwups ist die Saison schon wieder vorbei beim immergrünen Westernspektakel am Kalkberg von Bad Segeberg, wo Freund und Feind so herrlich leicht zu unterscheiden sind. Bis zum 3. September muss die Stimme von Winnetou-Hauptdarsteller Jan Sosniok aber noch herhalten. Freitags und Sonnabends gibt es zwei Vorstellungen, eine ab 15 und eine ab 20 Uhr. Sonntags wird ebenfalls ab 15 Uhr auf der Freilichtbühne gekreischt, geritten, in die Lüfte geballert und weise gesprochen.

„Kuttertrekken“ in Maasholm

Die Hafentage im idyllischen Fischerdorf Maasholm bieten über das gesamte Wochenende ein maritimes Kontrastprogramm. Im Blickpunkt steht das „Kuttertrekken“. Jenes Kräftemessen muskelstarker Männer und Frauen beginnt im Hafen am Sonnabend um 14 Uhr. Dabei geht es für die aus sechs Mitgliedern bestehenden Mannschaften darum, den Kutter „Goodenwind II“ von Fischer Henning Petersen von der Hafeneinfahrt zur Pier zu ziehen. Als Lohn winken den drei Erstplatzierten die drei magischen „P“: Prestige, Pokale und Preisgeld. Mehr zum Programm (link).





Beginn der NDR-Sommertour in Büsum

Kostenlose Konzerte gibt es nur auf der Kieler Woche? Falsch. Am Samstag geht es los mit der Sommertour von NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin. Die erste Station der vom 8. Juli bis zum 26. August von Nord nach Süd und von Küste zu Küste ziehenden Festkaravane ist Büsum. Dort tritt die Band Juli („Die perfekte Welle“) auf.

Weinfest Laboe

Hier geht es weit unter die Oberfläche: Schon zum 14. Mal werden beim Laboer Weinfest Geschmäcker und Noten im Verborgenen entdeckt. Winzer aus verschiedenen Weinanbaugebieten Deutschlands präsentieren ihre Produkte an der Kieler Förde. Die Bandbreite der Spezialitäten bietet neben der großen Palette an edlen Tropfen auch bissfeste Gaumenschmäuse und Klänge bis in den späten Abend.



Ort: Rosengarten, Laboe

Datum: 7. bis 9. Juli 2017

Sommerfest des Schlosses Noer

Einst lebte dort der Landadel Schleswig-Holsteins, zuletzt die Gräfin zu Rantzau, die im Jahre 2012 im Alter von 105 Jahren verstarb. Inzwischen wissen Kenner über die vorzügliche Akustik der inzwischen als Jugendherberge betriebenen Refugien. Zum 50-jährigen Jubiläum feiert die Einrichtung am Sonnabend ein großes Sommerfest mit buntem Programm für Groß und Klein. Von 13 bis 17 Uhr öffnet Schloss Noer seine Türen für Jedermann. Neben Spiel und Spaß gibt es ein musikalisches Rahmenprogram von den Kindern und Jugendlichen des Heinrich-Heine-Gymnasiums aus Heikendorf. Nicht fehlen darf das Kieler Gelehrten Gymnasium, die ersten Gäste des Hauses geben ebenfalls ein Ständchen zum Jubiläum. Der Osdorfer Oldtimerclub kommt mit seinen alten Traktoren und für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wedeler Hafenfest 2017

In Wedel steigt von Freitag bis Sonntag das Hafenfest, die Kieler Woche in klein. Besonderes Augenmerk legen die Veranstalter auf aktive Wasserattraktionen: Wasserfahrräder, Schnuppersegeln, Wake-Boarding, Wasserski bieten die Möglichkeit, der Elbe einmal aus anderer Perspektive zu beschnuppern. Der Headliner des musikalischen Programmes ist in diesem Jahr Max Mutzke. In der Nacht zum Sonntag wird der Wedeler Himmel um Mitternacht von einem Feuerwerk veredelt.

Wassertemperaturen in Nord- und Ostsee

Wenn man in Schleswig-Holstein am Wochenende mal eine Abkühlung braucht – bei voraussichtlichen Temperaturen von bis zu 25 Grad-, kann man auch einen Blick auf unsere Wassertemperaturen-Karte für SH werfen. Das Ostseewasser ist an manchen Stellen schon über 20 Grad warm.

Schätze finden und verhökern: Die Flohmarkttermine

Alte und ausgediente Habseligkeiten warten auf selige Neuentdecker. Bredstedt hat an diesem Wochenende sogar ein Angebot für Langschläfer.

Datum und Zeit Ort Bezeichnung 8. Juli, 6 bis 17 Uhr Stadion Jübek XXL-Flohmarkt Jübek 8. und 9. Juli, 8 bis 16 Uhr Hafen Wedel Flohmarkt Wedeler Hafenfest 8. Juli, 10 bis 16 Uhr Harrislee Marktplatz Flohmarkt Harrislee Marktplatz 8. Juli, ab 13 Uhr Theodor-Storm Straße, Leck Straßenflohmarkt in Leck 8. Juli, 16 bis 22 Uhr Marktplatz von Bredstedt Abendflohmarkt 9. Juli, 8 bis 16 Uhr Holstenhallen in Neumünster Großer Holsteiner Flohmarkt 9. Juli, 8 bis 16 Uhr Real-Parkplatz in Henstedt-Ulzburg Sommer-Flohmarkt 9. Juli, 8 bis 17 Uhr Fördepark Flensburg Flohmarkt im Fördepark 9. Juli, 6 bis 17 Uhr Am Markt, Friedrichstadt Flohmarkt am Marktplatz in Friedrichstadt 9. Juli, 6 bis 16 Uhr Sky Markt, Friedrichsstrasse, Schleswig Flohmarkt Friedrichsberg 9. Juli, 9 bis 16 Uhr NORLA-Messegelände Riesen Floh- und Trödelmarkt u.v.m. (Angaben ohne Gewähr)

von Götz Bonsen

erstellt am 07.Jul.2017 | 10:47 Uhr