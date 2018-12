Verkehrsbehinderungen auf der B5 : Weidezaun durchbrochen – 25-jährige Autofahrerin verletzt

Am Montagabend ist es auf der B5 in Busenwurth zu einem Verkehrsunfall gekommen.

von Karsten Schröder

10. Dezember 2018, 19:24 Uhr

Busenwurth | Eine 25-jährige Fahrerin kam am Montag gegen 17.25 Uhr in Busenwurth (Kreis Dithmarschen) auf der Bundesstraße 5 von der Fahrbahn ab. Die Meldorferin war aus Marne kommend in Richtung Meldorf unterwegs, als sie plötzlich aus noch ungeklärter Ursache auf die Bankette fuhr und in etwa 150 Meter Entfernung auf einem Acker zum stehen kam. Dabei streifte sie mit dem Opel einen Leitpfosten, flog über einen Graben und durchbrach einen Weidezaun.

Anschließend wurde die Fahrerin mit dem Rettungsdienst verletzt ins Krankenhaus nach Heide gebracht. Während der Bergung des Fahrzeuges kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der B5.

