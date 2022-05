Wetter : Wechselhaftes Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein ist in den kommenden Tagen wechselhaft und nur mäßig warm. Von der Nordseeküste bis zur Elbe und Ostsee kann es am Freitag zunächst Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Am Nachmittag lassen diese nach. Auf Sylt steigt die Temperatur auf 14 Grad, in Hamburg auf 18 Grad.

In der Nacht zum Samstag ist es zunächs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.