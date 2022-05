Prognose : Wechselhaftes Wetter im Norden: Immer wieder Schauer

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich in den kommenden Tagen immer wieder auf Regen einstellen. Generell gebe es „einen sehr wechselhaften Witterungscharakter“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. „Außerdem ist es allgemein sehr windig“.

Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei 16 bis 20 Grad. Bis in die Nacht zum Donnerstag kann es Schauer und einzelne Gewitter geben. In der Nacht zum Donnerstag liegen die Tiefstwerte bei zehn bis zwölf Grad. Am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) bleibt es nach Angaben der Meteorologin tagsüber trocken. „Am Nachmittag und am Abend zieht dann Regen auf“. D...

