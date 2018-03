Temperatur in Hamburg und SH : Wärmer, aber schmuddelig – das Wetter am Wochenende

Dichte Wolken, Nieselregen und kaum Sonne erwarten den Norden am Samstag und Sonntag.

von dpa

23. März 2018, 11:20 Uhr

Hamburg/Kiel/Schwerin | Im Norden müssen die Menschen trotz milderer Temperaturen am Wochenende mit Regenjacke raus. Es werden dichte Wolken und Nieselregen erwartet, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag berichtete.

An der Küste in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sei am Samstag mit Temperaturen von vier bis sechs Grad zu rechnen, so der Sprecher. Während im Osten Mecklenburg-Vorpommerns dichte Wolken den Himmel bedecken sollen, werden im Westen sonnige Abschnitte erwartet. In Hamburg und Schleswig-Holstein soll es bei Nieselregen und Temperaturen von maximal elf Grad ebenfalls wolkig werden.

Am Sonntag wird sich im gesamten Norden die Sonne wohl nicht blicken lassen, so die Prognose. Tagsüber soll es mehr Nieselregen geben als noch am Samstag. Die Temperaturen liegen zwischen acht und zehn Grad im Flachland und bei kühlen zwei bis drei Grad in den Küstengebieten.

In der kommenden Woche müssen sich die Menschen von den relativ milden Temperaturen wohl vorerst verabschieden: Ab Montag wird es im Norden wieder kälter.