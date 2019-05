Leerstand, Abriss, Neubau : Vor zehn Jahren ging Hertie pleite: Das wurde aus den Kaufhäusern in SH

Einige der ehemaligen Kaufhäuser stehen noch leer, andere wurden bereits abgerissen. Ein Überblick.

von Tobias Fligge/Christin Lempfert

21. Mai 2019, 19:04 Uhr

Die Insolvenz von Hertie im Jahr 2009 traf sieben Städte in Schleswig-Holstein, in denen sich der Kaufhaus-Konzern mit Geschäften niedergelassen hatte. Nach der Pleite mussten die Filialen schließen. Das führte zu jahrelangem Leerstand und dadurch zur Verödung einiger Straßenzüge. Die Wiederbelebung der Verkaufsräume ist bisher nur in wenigen Städten gelungen.

shz.de zeigt, was aus den Kaufhäusern geworden ist und künftig noch werden soll.

Rendsburg

Luftbildservice Bernot/Montage: M. Jahr

Geschlossen: August 2009

Wiedereröffnung: Vermutlich Ende des Sommers 2020

Aktuelle Situation: Lange herrschte Leerstand, doch seit Anfang Mai 2016 gehört die Kaufhaus-Ruine am Altstädter Markt drei Investoren aus Flensburg und Nordfriesland. Sie planen, in dem Gebäude Ladenflächen im Erdgeschoss und einen stationären Pflegebetrieb in den Stockwerken darüber zu eröffnen. Dazu wurde das einstige Kaufhaus teilweise abgerissen und wird nun neu errichtet.

Das Skelett aus Stahlbeton und das Fundament sollen erhalten bleiben. Deshalb hat ein Bauunternehmen im Frühjahr 2017 begonnen, das Gebäude zu entkernen. Die Roharbeiten am vierten und letzten Geschoss waren im Mai 2019 in den letzten Zügen. Für Elektriker, Klempner, Trockenbauer und Kernbohrer bleibt jedoch noch einiges zu tun.

Zuletzt hatte sich der für Februar 2020 anvisierte Eröffnungstermin verschoben. Nach aktuellem Stand könnten die Arbeiten Ende des Sommers 2020 abgeschlossen sein.

Husum

nps tschoban voss

Geschlossen: 15. August 2009

Wiedereröffnung:

März 2010 als Husumer Kaufhaus

Erneute Schließung im September 2016

Geplante Wiedereröffnung 24. September 2019

Aktuelle Situation: Die HSC GmbH hat das Gebäude 2014 übernommen. Das Husumer Kaufhaus war darin noch bis Ende August 2016 untergebracht. Im Dezember begann eine Abrissfirma damit, das ehemalige Hertie-Haus zu entkernen und sämtlichen Kunststoff, Metall und andere Wertstoffe voneinander zu trennen. Im März 2017 war es dann soweit: die Abrissbagger rückten an und die Fassade fiel.

Herbert Müllerchen

Seitdem wird neu gebaut. Die geplante Eröffnung ist am 24. September 2019. Im neuen Shopping-Center werden unter anderem die Textilfirma H&M, Edeka, ein dm-Drogeriemarkt, das Reformhaus Engelhardt, Esprit, Vero Moda, Only, Ecco, Bijou Brigitte, die Parfümerie Schuback, Beauty & More, Vodafone sowie die Parkgemeinschaft Husum vertreten sein. Das Parkhaus umfasst 650 Stellplätze. Auf 12.000 Quadratmetern Mietfläche wird es rund 35 Geschäfte geben. Das Angebot wird gastronomisch ergänzt durch Tando, Street Kitchen, Giovanni L. und Waffelgut.

Hier sind Abriss, Neubau und Neueröffnung bereits abgeschlossen:

Elmshorn

Carsten Petersen

Geschlossen: 15. August 2009

Wiedereröffnung: Juni 2013

Aktuelle Situation: Ein Investor kaufte das Gebäude am Alten Markt und verwandelte es in ein neues Geschäftshaus. 2013 zogen die neuen Läden ein: Und H&M, C&A, Deichmann, KiK und Budnikowsky zeigten sich bereits einen Monat nach der Eröffnung mit dem Standort zufrieden. Genauso die Elmshorner, für die sich neue Einkaufsmöglichkeiten auftaten – das neue Einkaufshaus belebte die Innenstadt.

Itzehoe

Michael Ruff

Geschlossen: 8. August 2009

Wiedereröffnung: April 2014

Aktuelle Situation: An die Stelle des Hertie-Kaufhauses rückte zunächst das Stör-Carree, das im April 2014 als größtes Modehaus der Stadt neu eröffnete. Die Immobilie in der Breiten Straße wurde im Januar 2014 von der Firma Haltermann Immobilien GmbH & Co. KG erworben. Zwei Jahre später, im Dezember 2016, schloss auch das Carree wieder seine Türen, um Behrens & Haltermann Platz zu machen. Das Modehaus zog dort im Herbst 2017 ein, da der Mietvertrag des Unternehmens mit dem Itzehoer Holstein Center auslief.

Mölln

Fred Grochowsky/Archiv

Geschlossen: Mai 2009

Wiedereröffnung: September 2014

Aktuelle Situation: Eine Investorengemeinschaft hat unter Federführung der ortsansässigen Lauenburgischen Treuhand Gesellschaft mbH (LTG) im November 2013 die Gebäude erworben. Das ehemalige Hertie-Kaufhaus wurde grundlegend saniert. Mittlerweile hat in dem Gebäude das MC Mode-Centrum eine neue Filiale eröffnet.

Niebüll

NFT

Geschlossen: 2009

Wiedereröffnung: keine, bereits abgerissen

Aktuelle Situation: Das ehemalige Hertie-Haus galt als „Schandfleck“ Niebülls – im Oktober 2014 wurde es abgerissen. Errichtet wurde stattdessen ein modernes Wohn- und Geschäftshaus. Als Investor trat dabei der Niebüller Hochbautechniker Stefan Kasch, Geschäftsführender Gesellschafter der Kasch-Wohnungsbaugesellschaft, auf. Auf dem 1968 Quadratmeter großen Areal entanden zwei Gebäudeeinheiten mit 22 Eigentumswohnungen (inklusive Tiefgarage) sowie im Erdgeschoss des Neubaus Gewerbeflächen.

Hier sind die Planungen für den Neubau noch in vollem Gang:

Schleswig

Ove Jensen

Foto: Pohl

Geschlossen: 2009

Wiedereröffnung: keine, wurde abgerissen

Aktuelle Situation: Vom einstigen Hertie-Haus ist in Schleswig heute nicht mehr übrig als eine sandige Freifläche. Die Stadt hatte das ehemalige Hertie-Haus für 1,74 Millionen Euro gekauft, um es abzureißen. Die Abbrucharbeiten sind im vollen Gange. Im Mai 2017 diskutierte der Bauausschuss, welche Anforderungen die Stadt an einen möglichen Investor stellen will. Der Neubau-Vorschlag aus dem Bauamt sieht vor, dass es wieder ein Parkdeck geben soll, das über die Moltkestraße erreichbar ist.

Noch ist offen, wie es auf dem Areal weiter geht. Die Stadt plant einen städtebaulichen Wettbewerb. Investoren stehen für einen Neubau auf der Fläche offenbar bereit. Namen wurden jedoch noch nicht öffentlich.