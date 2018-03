Ostern 2018 : Von Schnee bis Sonnenschein: So wird das Oster-Wetter

Schnee, Regen, Sonne, Wind – Schleswig-Holstein startet mit typischem Aprilwetter in die Osterferien.

von Marle Liebelt

28. März 2018, 13:09 Uhr

Der April startet mit typischem Aprilwetter: Es ist und bleibt durchwachsen. So richtig ungemütlich wird es wohl noch einmal in der Nacht zu Donnerstag. Schnee und Regen machen sich über Schleswig-Holstein breit und es wird glatt auf den Straßen. Zusätzlich wird es windig, an den Küsten muss mit Sturmböen gerechnet werden. Tagsüber bleibt es bei 5 bis 7 Grad wechselhaft.

Am Karfreitag erwartet der Meteorologe Karsten Kürbis vom Deutschen Wetterdienst (DWD) den angenehmsten Tag: „Am Freitag erwartet uns ein kurzes Zwischenhoch, mit teils längeren Sonnenabschnitten und Temperaturen bis nahezu 10 Grad im Süden Schleswig-Holsteins.“ Im Norden und an den Küsten bleibe es allerdings wegen des Ostwindes mit Temperaturen um die 3 bis 4 Grad kalt.

Der Samstag bringt dann wieder mehr Wolken bei 4 bis 7 Grad, im Tagesverlauf muss auch wieder mit Regen gerechnet werden.

Ostersonntag und Ostermontag bleibt es dann wechselhaft. „Von Dauerregen müssen wir nicht ausgehen, kurze Schauer sind aber durchaus immer wieder möglich“, prognostiziert Kürbis. Für alle Nächte des Osterwochenendes werden in Schleswig-Holstein frostige Temperaturen und glatte Straßen erwartet.

Wann wird es endlich warm?

Während der Süden Deutschlands sich schon über Temperaturen um die 16 Grad freuen darf, harren die Schleswig-Holsteiner die Osterzeit noch mit einstelligen Temperaturen aus. Gegen Mitte nächster Woche erwartet Karsten Kürbis dann auch hier im Norden Temperaturen im zweistelligen Bereich. Zwar bleibe es weiter wechselhaft, aber die Schleswig-Holsteiner dürfen sich dann wahrscheinlich auch im hohen Norden bis nach Flensburg hin über 12 bis 14 Grad freuen.