Blunk im Kreis Steinburg : Vier tote Rotmilane: Sie wurden vergiftet

Die toten Königsweihen wurden vergiftet. Um den Horst ringen sich auch wirtschaftliche Interessen.

von Christin Lempfert

26. Juli 2018, 12:03 Uhr

Die Ende Juni in Blunk tot aufgefundenen Rotmilane waren an Gift verendet. Das Leibniz-Institut in Berlin und die Universität Göttingen fanden bei toxikologischen Untersuchungen an den drei Tierkadavern das Insektizid Parathion („E605“), berichten die Kieler Nachrichten am Donnerstag. Das Insektizid sei seit 2002 in der EU verboten und nur noch im Ausland bestellbar.

Zwei Jungvögel wurden Ende Juni leblos unter ihrem Horst entdeckt, ein weiterer verlor später sein Leben. Kurz danach wurde dann auch einer der Elternvögel der streng geschützten Art auf einer nahen Wiese tot aufgefunden.

Es spreche viel für die Vermutung, dass die drei Jungvögel gezielt vergiftet worden seien, sagt Nils Kuhnert-Schumacher, Sprecher der örtlichen Naturschutzgemeinschaft Blunkerbach. Eine oder mehrere Personen hätten „eine ganz erhebliche kriminelle Energie“ entwickelt. Ein Tätermotiv liege nahe: „Der Rotmilan verhindert Windkraftgebiete.“ Denn die Tiere stünden unter Schutz. Im Umkreis von 1500 Metern um Horste darf nicht gebaut werden.