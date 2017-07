Martimer Fünfkampf : Video: Wer ist der sportlichste Soldat?

Eckernförde | Beim Maritimen Fünfkampf der Bundeswehr treffen sieben Nationen aufeinander. Gesucht wird der sportlichste Soldat. Am Dienstag starteten die Teilnehmer mit einem Hindernislauf in Eckernförde in den Wettkampf. Der Sieger steht nach weiteren Herausforderungen am Donnerstag fest.

Der Favorit des deutschen Teams ist Giacomo Gellert. An Tag eins des Fünfkampfs konnte er den Erwartungen gerecht werden. Auch unser Reporter Sven Rascke versuchte sein Glück auf den Parkour. Wie das aussieht und welche Hindernisse die Soldaten bewältigen müssen, zeigt shz.de im Video.

von shz.de

erstellt am 18.Jul.2017 | 18:58 Uhr