Neumünster : Versprühen von Pfefferspray im Zug bringt Mann in Haft

Das Versprühen von Pfefferspray im Zug von Kiel nach Neumünster hat einen 31 Jahre alten Mann in Haft gebracht. Grund war ein bestehender Haftbefehl, auf den Bundespolizisten bei der Überprüfung des Mannes am Dienstag aufmerksam wurden. Ein Zugbegleiter hatte die Beamten darüber informiert, dass der Mann und seine 28 Jahre alte Begleiterin in einem Abteil Pfefferspray versprüht hatten, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Gegen den 31-Jährigen lag ein Haftbefeh...

