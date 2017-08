Insektizid Fibronil auch in SH : Verseuchte Eier aus den Niederlanden: Was betroffene Verbraucher beachten müssen

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Der Skandal um die mit dem Insektizid Firponil verseuchten Eier aus den Niederlanden hat auch Schleswig-Holstein und Hamburg erreicht. Ein entsprechende Warnung gab das Verbraucherschutzministerium am Donnerstag heraus. shz.de erklärt, was betroffene Verbraucher nun beachten müssen.

Was soll ich mit verseuchten Eiern machen?

Anhand der aufgestempelten Nummern kann jeder Verbraucher selbst überprüfen, ob Eier in seinem Kühlschrank mit dem Insektizid Fipronil belastet sind. Die zuständigen Ministerien der betroffenen Bundesländer raten dazu, solche Eier zu entsorgen. Wer will, kann die betroffenen Eier jedoch auch zum Händler zurückbringen und sein Geld zurückfordern.

Was ist, wenn ich verseuchte Eier gegessen habe?

Nach derzeitigem Erkenntnisstand passiert vermutlich nichts, weil die in den verseuchten Eiern gemessenen Fipronil-Werte nicht besonders hoch sind. Für Erwachsene sei das noch nicht gefährlich, heißt es vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Allerdings warnte das BfR wegen Analyseergebnissen in Belgien vor einem potenziell akuten Gesundheitsrisiko für Kinder.

Warum könnte der Verzehr für Kinder gefährlich sein?

Auf Basis europäischer Verzehrsdaten für Kinder ergibt sich bei den betroffenen Eiern nach BfR-Angaben eine Überschreitung der sogenannten akuten Referenzdosis (ARfD) bis um das 1,6-Fache. Dies gilt aber nur bei dem höchsten Wert (1,2 mg/kg im Ei), der in Belgien gemessen wurde. Alle anderen Analysenergebnisse, die dem BfR derzeit vorliegen, führen nicht zu einer Überschreitung der ARfD. So wurde basierend auf den derzeit verfügbaren Informationen und den deutschen Verzehrsdaten für keine der untersuchten Verbrauchergruppen, einschließlich Kindern, eine Überschreitung der akuten Referenzdosis (ARfD) festgestellt.

Ab welchem Grenzwert besteht eine gesundheitliche Gefährdung?

Der Verzehr verseuchter Eier bedeutet nicht zwangsläufig eine konkrete Gesundheitsgefährdung. Maßgebend ist die Ausschöpfung der akuten Referenzdosis (ARfD) der in Hühnereiern und Hühnerfleisch gemessenen Fipronilgehalte. Im Rahmen der EU-Wirkstoffprüfung für Pflanzenschutzmittel wurde die ARfD auf den Wert 0,009 mg/kg Körpergewicht festgelegt.

Welche Auswirkungen kann Fipronil grundsätzlich auf die menschliche Gesundheit haben?

Das Mittel kann in zu hoher Dosis Nieren, Leber und Schilddrüse schädigen. In Tierversuchen wurde nachgewiesen, dass Fipronil im Tierversuch akut toxisch wirkt, wenn es oral oder über die Haut aufgenommen oder inhaliert wird. Der Stoff ist nicht haut- oder augenreizend und verursacht keine allergischen Hautreaktionen. Im Tierversuch an Ratten, Mäusen, Hunden und Kaninchen wirkt Fipronil auch toxisch auf das Nervensystem.

Wie erkenne ich betroffene Eier?

Der Hinweis auf eine Fipronil-Belastung ist die aufgestempelte Nummer. Aktuell sind nach Angaben des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit Eier mit den folgenden Nummern betroffen: 1-DE-0357731, 1-NL 4128604, 1-NL 4286001, 0-NL 4392501, 0-NL 4385501, 2-NL-4015502, 0-NL-4310001, 1-NL-4167902, 1-NL-4385701, 1-NL-4339301, 1-NL-4339912, 2-NL-4385702, 1-NL-4331901, 2-NL-4332601, 2-NL-4332602, 1-NL-4359801. Nicht auszuschließen ist, dass in den kommenden Tagen noch weitere Nummern hinzukommen. Die Nummern sind auf den Eierschalen aufgedruckt.

Darüber hinaus warnen die niederländischen Behörden vor weiteren Eiern, darunter vor allem die mit der Nummer 2-NL-4015502. Sie sind zwar nur in den niederländischen Handel gelangt. Wer in dieser Zeit den Niederlanden eingekauft hat, könnte diese Eier aber nach Deutschland gebracht haben. Solche Eier sollten Verbraucher ebenfalls nicht verzehren, sondern entsorgen.

Die nach Schleswig-Holstein gelieferten Gift-Eier tragen niederländischen Stempelnummern. Die zurzeit bekannten Stempelnummern können auf der Internetseite www.lebensmittelwarnung.de eingesehen werden.

Was bedeutet der Code auf dem Ei eigentlich?

Seit 2004 müssen in der Europäischen Union produzierte Eier mit einem Code gekennzeichnet sein. Für die meisten Verbraucher am wichtigsten ist für gewöhnlich gleich die erste Zahl, die über die Haltung der Legehennen Auskunft gibt. 3 steht für Eier aus Käfighaltung, 2 für Bodenhaltung, 1 für Freilandhaltung und 0 für ökologisch erzeugte Eier. Es folgen zwei Buchstaben für das Herkunftsland (DE steht für Deutschland, NL für Niederlande) und eine mehrstellige Betriebs- und Stallnummer. Die ersten beiden Ziffern der Nummer weisen auf das Bundesland hin, aus dem das Ei kommt.

mit Material von dpa

von Maximilian Matthies

erstellt am 03.Aug.2017 | 14:25 Uhr