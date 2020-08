In Schleswig-Holstein vermutet : Vermisste Mädchen in Niederlanden angetroffen

Die beiden Mädchen waren seit Montag verschwunden und wurden zwischen Grömitz und Scharbeutz vermutet.

von Gerrit Hencke

25. August 2020, 13:52 Uhr

Grömitz | Die zwei seit Montag vermissten 16-jährigen Mädchen aus Niedersachsen sind am Donnerstagvormittag in den Niederlanden wohlbehalten angetroffen worden. Zuvor war vermutet worden, dass die Jugendlichen sich an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste aufhalten könnten.

Mit einem Hubschrauber hatte die Polizei am Dienstag nach den beiden Mädchen gesucht. Die Polizei vermutete die Freundinnen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich von Grömitz bis Scharbeutz. Polizeisprecherin Vanessa von Hahn: „Beide sind seit Montag verschwunden und befinden sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand, der ärztliche Hilfe erforderlich macht.“

Die Eltern hatten die Kinder als vermisst gemeldet, Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass sie sich auf den Weg zur Ostsee gemacht hatten. „Wir nehmen die Situation ernst, nutzen alle Möglichkeiten, um die Vermissten zu finden“, so die Polizeisprecherin. Auch Drohnen seien im Einsatz.

Nun wurden die beiden Jugendlichen in den Niederlanden aufgegriffen. Die Mädchen werden nun an ihre Eltern übergeben und ärztlich betreut.