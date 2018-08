Flensburg : Vermeintliche Jobangebote: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Jobinteressenten müssen sich mit ihren Ausweisdokumenten bewerben, mit denen die Betrüger Straftaten im Internet begehen.

30. August 2018, 11:33 Uhr

Flensburg | Die Flensburger Polizei warnt vor einer Betrugmasche. In Kleinanzeigenportalen und in sozialen Netzwerken kursieren derzeit lukrative Jobangebote. Dabei werden namhafte Firmenlogos verwendet. Interessenten werden aufgefordert im Rahmen der Bewerbung eine beidseitige Kopie des Personalausweises, Wohnanschrift und Mobiltelefonnummer sowie ein Selfie zu übermitteln. Mit diesen Daten können dann die Betrüger Straftaten im Internet begehen, teilte die Polizei mit.

Der gescannte Personalausweis wird für das Eröffnen von Online-Konten, bei Immobilien-Betrug und bei Kreditverträgen in entsprechenden Verkaufsportalen verwendet. Im weiteren Verlauf erhalten die Jobinteressenten die Information, dass auf ihren Namen eine E-Mail-Adresse eingerichtet wird und eine abschließende Legitimationsprüfung über eine Bank zu erfolgen hat.

Diese Prüfung erfolgt in einem persönlichen Gespräch mit der Online-Bank auf das die Bewerber von den Betrügern vorbereitet werden: Sie erhalten per E-Mail Handlungsanweisungen für die Beantwortung der Fragen, die von den Mitarbeitern der Onlinebank gestellt werden. In einigen Fällen ist der Betrug während dieser Gespräche zur Kontoeröffnung aufgefallen, da die hinterlegte E-Mail-Adresse oder auch Telefonnummer nicht der des Jobsuchenden entsprach und so dieser keinen Zugriff auf das Konto gehabt hätte.

Geplant sei, das Konto für weitere Betrügereien zu nutzen, so die Polizei weiter. Spätere polizeiliche Ermittlungen hätten dann zu dem „Jobsuchenden“ geführt, der ohne sein Wissen ein Konto besitzt, auf das er zu keiner Zeit Zugriff hatte. Eingegangene Gelder wären in derZwischenzeit ins Ausland transferiert worden.

Bei der Kriminalpolizei in Flensburg wurden mittlerweile zirka 15 Anzeigen bearbeitet, in denen mit den Daten der Bewerber Bankkonten eröffnet wurden.

Sollten Sie bereits Opfer eines solchen unseriösen Jobangebotes geworden sein, wenden Sie sich bitte an die Kripo Flensburg unter der Rufnummer 0461-4840 oder an jede andere Polizeidienststelle.

