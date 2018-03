Verkehr in den Osterferien : Wo der ADAC Ostern mit den längsten Staus rechnet

Die Osterferien stehen vor der Tür und die Autobahnen werden voll. Der ADAC rechnet besonders am Donnerstag mit Staus.

von Marle Liebelt

27. März 2018, 17:00 Uhr

Der Reiseverkehr wird zu Ostern stark zunehmen. „Besonders am Donnerstagnachmittag ist mit langen Wartezeiten zu rechnen“, erklärt Christian Hieff, Pressesprecher des ADAC Hamburg.

Dabei wird das Problemkind A7 die Geduld der Osterreisenden wahrscheinlich am meisten strapazieren. In Höhe der Baustelle bei Schnelsen sollte man in beide Richtungen von langen Staus ausgehen, so Hieff. Aber auch kleinere, nicht vorhersehbare Vorfälle, wie Auffahrunfälle in Baustellenbereichen könnten schnell zu langen Staubildungen führen.

Auch die A1 von Hamburg in Richtung Ostsee, die generell überlastet ist, wird besonders am Donnerstag wegen der Baustelle bei Lübeck für Probleme sorgen.

Rügenurlauber und andere Reisende Richtung Osten müssen bedenken, dass die A20 bei Tribsee gesperrt ist. „Die dafür vorgesehenen Umleitungen werden sehr voll sein“, sagt Hieff.

Auch am Vormittag des Karfreitags sei noch mit Staus zu rechnen. Samstag dann weniger und am Sonntag dürfte die Fahrt, abgesehen von den üblichen Behinderungen, frei sein. „Am Montag haben wir es dann nochmal mit einem Rückreiseverkehr zu tun“.