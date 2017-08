Teilsperrungen am Mittwoch : Stein-Angriffe auf der A7: Mordkommission sucht Beweise

vergrößern 1 von 1 Foto: Tilmann Post 1 von 1

Kiel/Borgstedt | Nach hinterhältigen Angriffen mit Steinen auf Autofahrer sucht die Polizei am Mittwoch an der A7 zwischen der Rader Hochbrücke und Schleswig Beweismittel. An der Aktion ist auch die Bereitschaftspolizei aus Eutin beteiligt, wie die Polizei in Kiel am Dienstag mitteilte.

Für die Suche wird zunächst die linke Fahrspur der A7 in Richtung Süden von etwa 10 Uhr bis 11 Uhr gesperrt. Danach folgt die linke Spur der Gegenrichtung ebenfalls für etwa eine Stunde.

Im Juli hatte jemand einen Stein mit einem Seil an eine Autobahnbrücke bei Neu Duvenstedt gebunden. Ein noch unbekannter Lastwagen fuhr Zeugenaussagen zufolge gegen den Stein, setzte seine Fahrt aber fort, ohne die Polizei zu informieren. Den Stein hatte die Polizei sichergestellt, jetzt hofft sie für ihre Ermittlungen auf weitere Fundstücke. Die Polizei prüft auch ähnlich gelagerte Fälle ebenfalls aus dem Juli dieses Jahres und aus dem Februar 2016.

Staatsanwaltschaft und Polizei stufen den Fall als versuchten Mord ein.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 08:17 Uhr