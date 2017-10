Aktuelle Übersicht : Nach Sturm „Herwart“: Diese Bahnstrecken im Norden sind noch gesperrt

vergrößern 1 von 2 Foto: Daniel Friederichs 1 von 2

erstellt am 30.Okt.2017 | 07:12 Uhr

Hamburg/Hannover | Einen Tag nach dem Sturm „Herwart“ haben auch am Montag Tausende Reisende auf einen Zug zu ihrem Reiseziel gewartet. Auf regionalen Strecken kam der Zugverkehr wieder in Schwung, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte.

Am Vormittag bildeten sich allein vor dem Bahn-Reisezentrum im Hamburger Hauptbahnhof noch meterlange Warteschlangen. Viele stellten sich an, weil sie nicht wussten, ob und wann ihr nächster Zug fährt. Auf der hochfrequentierten Strecke zwischen Hamburg und Berlin sollte der Fernverkehr gegen 14 Uhr wieder aufgenommen werden, teilte die Bahn mit. Es könne aber weiterhin zu Einschränkungen kommen.

Übersicht über Zugausfälle auf den Strecken im Norden

Hamburg-Berlin (Wiederaufnahme gegen 14 Uhr)

Hamburg-Westerland

Hamburg-Kiel

Hamburg-Lübeck-Puttgarden

Hamburg-Rostock-Stralsund

Berlin-Stralsund

Nach Angaben der Bahn muss im Norden weiter mit starken Behinderungen gerechnet werden. „Bitte informieren Sie sich nochmals vor Reiseantritt“ – via Bahn-App, die Webseite bahn.de/aktuell oder die Hotline, hieß es.

Wie manch anderer musste die in Lübeck gestrandete Elisabeth Leufgens aus Köln in einem Hotel übernachten. „Ich würde mir von der Bahn eine bessere Kommunikation wünschen“, sagte sie am Montag in Hamburg. Von Timmendorfer Strand aus musste sie am Sonntag in Lübeck einen ungewollten Zwischenstopp einlegen, am Montag hätte die Mitarbeiterin einer Sozialberatung eigentlich arbeiten müssen.

Zuversichtlich zeigte sich Birgit Gemmer aus München. Die 53-Jährige war wegen des Sturms einen Tag später als geplant von einer Atlantik-Überquerung mit dem Schiff zurückgekommen. „Ich lasse mir jetzt nicht die Laune verderben. Wir kommen heute schon noch nach München“, sagte Gemmer am Hauptbahnhof. Die Hotel-Mitarbeiterin konnte ohnehin entspannt bleiben: Wegen des Feiertags Allerheiligen in Bayern musste sie erst am Donnerstag wieder arbeiten.

Zwischen Hamburg und Lübeck sollte der Verkehr nur eingleisig befahrbar sein, sagte ein Bahn-Sprecher. Wieder planmäßig fuhren die Regionalzüge der Linien RE3 und RB31 zwischen Hamburg, Lüneburg und Uelzen. Gleiches galt auf der Linie RE5 Hamburg-Stade-Cuxhaven, wie die Bahn-Gesellschaft Metronom mitteilte.

Auch in Schleswig-Holstein normalisierte sich der Betrieb auf den Regionalbahnen wieder. Auf der Verbindung RE6 von Westerland nach Hamburg fuhren Züge allerdings erst nur bis Itzehoe. Zusätzlich wurden Züge des Sylt-Shuttle-Plus für Reisende freigegeben. Zwischen Flensburg und Neumünster lief der Bahnbetrieb wieder, ebenso zwischen Kiel und Hamburg. Die RB77 von Kiel nach Neumünster blieb zunächst eingestellt. Von Lübeck nach Puttgarden kamen die Reisenden wieder voran.

In Schleswig-Holstein gibt es noch auf folgenden Strecken Einschränkungen

RE1 (Hamburg Hbf - Büchen) Zugverkehr eingestellt

RE6 (Westerland - Hamburg - Altona) Zugverkehr zur Zeit zwischen Westerland und Itzehoe. Zusätzlich sind die Züge des Sylt-Shuttle-Plus für Reisende freigegeben.

RE7 (Flensburg - Hamburg Hbf) Zugverkehr auf der Teilstrecke Flensburg - Neumünster.

RB77 (Kiel Hbf - Neumünster) Zugverkehr eingestellt

RB81 (Hamburg Hbf - Bad Oldesloe) Zugverkehr eingestellt