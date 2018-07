ADAC warnt : „Heftiges Wochenende“: Volle Autobahnen in SH und HH

Auf der A7 vor der Rader Hochbrücke stauten sich die Autos zeitweise auf einer Länge von 15 Kilometern.

von dpa

28. Juli 2018, 15:22 Uhr

Hamburg/Kiel | Staus und stockender Verkehr auf den Autobahnen haben Urlaubern und Ausflüglern am Samstag die Reise vor allem Richtung Norden erschwert. In Schleswig-Holstein stauten sich die Autos auf der A7 vor der Rader Hochbrücke zeitweise auf einer Länge von 15 Kilometern, wie die Polizei berichtete.

In Hamburg kam es am Mittag auf der A7 zwischen Bahrenfeld und dem Autobahndreieck-Nordwest auf einer Länge von vier Kilometern zu Behinderungen. Nach einem Unfall staute es sich auch auf der A1 Richtung Lübeck nahe Bad Schwartau über 15 Kilometer. Richtung Süden ging es auf der A1 zwischen Billstedt und dem Autobahndreieck-Südost teilweise über sechs Kilometer nur mühsam voran.

Hans Pieper vom ADAC Hansa Hamburg hatte schon am Freitag prognostiziert: „Es wird ein heftiges Wochenende“. In Bayern und Baden-Württemberg haben die Schulferien begonnen. Gleichzeitig machen sich Familien aus Hessen, dem Saarland oder Rheinland-Pfalz schon wieder auf den Heimweg - die Länder waren zuerst in die Ferien gestartet. Wer sich an der Küste ein wenig erfrischen möchte, sollte gut planen, um nicht im Stau stecken zu bleiben.

Auch im Hamburger Stadtgebiet soll es besonders am Sonntag voll werden. Für den Ironman-Wettbewerb werden zahlreiche Straßen in der Innenstadt gesperrt. Und der Elbtunnel soll von Samstag auf Sonntag in beide Richtungen gesperrt werden.