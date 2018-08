Zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven : Baggerschiff verliert Hydrauliköl in der Elbmündung

Die Besatzung kann einen Großteil des Öls binden, eine nicht bekannte Menge lief allerdings ins Meer.

von Gerrit Hencke

15. August 2018, 12:18 Uhr

Brunsbüttel/Cuxhaven | Ein Saugbagger-Schiff hat in der Nacht zum Mittwoch bei Baggerarbeiten in der Elbemündung rund 150 Liter Hydrauliköl verloren. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von shz.de. Auf der 116 Meter langen und 25 Meter breiten „Scheldt River“ war gegen ein Uhr in der Nacht in Höhe der Tonne 53 auf der Elbe eine Schlauchleitung an einem Baggerarm geborsten. Daraufhin lief das Öl aus. „Der größte Teil konnte von der Besatzung auf dem Deck aufgenommen werden“, sagte der Sprecher. Eine nicht zu beziffernde Menge sei allerdings ins Meer gelangt.

Das Ölüberwachungsflugzeug MFG-3 des Havariekommandos in Nordholz (Niedersachsen) unternahm noch in der Nacht einen Überwachungsflug, um die Gewässer rund um den Unfallort auf mögliche Verunreinigungen zu untersuchen. „Dabei stellte die Besatzung eine Verunreinigung auf einer Länge von 2,4 Kilometern und einer Breite von 300 Metern fest“, sagte der Sprecher.

Warum der Hydraulikschlauch des erst 2017 in Dienst gestellten Schiffes platzte, ist noch unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Diese richten sich auch gegen den Schiffsverantwortlichen, einen 39-jährigen niederländischen Kapitän, wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung.

Das belgische Schiff „Scheldt River“ wird mit LNG (Flüssiggas) angetrieben und kann bis in eine Tiefe von 60 Metern baggern. Der sogenannte Hopperbagger führt seit März 2018 Im Auftrag des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Cuxhaven Unterhaltungsbaggerarbeiten auf der Elbe zwischen Cuxhaven und Wedel durch.

