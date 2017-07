Fahrbahnverbreiterung : A7-Ausfahrt Quickborn wird am Montag gesperrt

Quickborn | Am kommenden Montag kommt es auf der A7 zu einer weiteren Sperrung. Das teilt Via Solutions Nord, die Projektgesellschaft zum Ausbau der A7, am Dienstag mit. Vom 31.7. um 9 Uhr bis zum 18.8. bleibt die Anschlussstelle Quickborn in Fahrtrichtung Hamburg geschlossen. Grund ist die Fahrbahnverbreiterung der A7, wegen der die Ausfahrt von Grund auf erneuert werden muss.

Noch zwei weitere Sperrungen auf der A7 sorgen für Engpässe: Die A7-Zufahrten Volkspark (bis zum 19.8.) und Schnelsen (bis Ende 2018) in Richtung Süden sind wegen des Baus eines Lärmschutzdeckels sowie den Neubau der Langenfelder Brücke geschlossen.

Autofahrern, die von der A7 in Richtung Hamburg nach Quickborn wollen, wird geraten, die Umleitung über die Anschlussstelle Kaltenkirchen zu nehmen. Verkehrsteilnehmer, die nach Norderstedt wollen, werden über die Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg umgeleitet.

von Sarah Sauerland

erstellt am 25.Jul.2017 | 11:30 Uhr